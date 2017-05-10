Украина с начала года увеличила экспорт свинины в 2,5 раза

Украинские предприятия за первые четыре месяца текущего года экспортировали 2,4 тысячи тонн свинины, что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщила пресс-служба отраслевой ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ), в денежном выражении экспорт свинины в январе-апреле составил 4,7 миллиона долларов.

"По сравнению с январем-апрелем 2016 года экспорт свинины вырос в 2,5 раза, а отгрузки живого поголовья в Грузию - почти втрое. В течение анализируемого периода украинские трейдеры экспортировали 2,4 тысячи тонн свинины стоимостью 4,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

При этом украинские предприятия за отчетный период сократили импорт свиного мяса вдвое, закупив 0,72 тысячи тонн этой продукции на 1,24 миллиона долларов.

"Таким образом, Украина уверенно удерживает статус нетто-экспортера свинины с положительным внешнеторговым сальдо 3,46 миллиона долларов", - цитирует пресс-служба ассоциации аналитика Александру Бондарскую.

Пресс-служба сообщила, что в январе-апреле выручка Украины от экспорта живых свиней убойных кондиций составила 1,15 миллиона долларов, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Это позволило компенсировать "минусовое" сальдо, возникшее из-за импорта чистопородных и гибридных животных из Дании и Чехии, и остаться "в плюсе". Поэтому операции с живыми свиньями принесли Украине 0,58 миллиона долларов", - добавили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Государственной службы статистики, в Украине в 2016 году производство свежей или охлажденной свинины выросло на 3,9% по сравнению с 2015 годом – до 256 тысяч тонн.

Поголовье свиней к концу 2016 года сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,43 миллиона голов.