Государство увеличит финансирование фермеров с 26 млн. до 226 млн. грн.

Правительство предлагает увеличить финансирование фермерских хозяйств из госбюджета на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с фермерами сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, в частности, эти деньги могут быть использованы для предоставления фермерам беспроцентных кредитов.

“Мы (с представителями Ассоциации фермеров – УНИАН) пересмотрели ситуацию с выделением денег из госбюджета на 2009 год и приняли решение, что через перераспределение расходов Стабилизационного фонда - 200 млн. грн. дополнительно к 26 млн. грн. это будет 226 млн. грн. - мы перераспределим на фермеров. Для этого не нужно голосование в Верховной Раде, это принимается решением бюджетного комитета”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что в ближайшие дни соответствующее решение комитета будет принято, поскольку большинство из состава комитета поддерживают развитие аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что есть надежда на то, что распределение этих денег для фермерских хозяйств может начаться уже на текущей неделе.