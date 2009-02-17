Кабмин предложит ВР обсудить рейдерство против фермеров

Правительство намерено инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу рейдерских захватов фермерских земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с фермерами заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она поручила Ассоциации фермеров подготовить имеющуюся у них информацию о фактах захватов с тем, чтобы инициировать проведение таких слушаний на следующей неделе.

О фактах рейдерских захватов фермерских земель на совещании сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван ТОМИЧ. Он подчеркнул, что в последнее время подобные захваты участились.