Кабмин предложит ВР обсудить рейдерство против фермеров
12:32, 17 февраля 2009Агро
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Говорит Тимошенко
Правительство намерено инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу рейдерских захватов фермерских земель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с фермерами заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она поручила Ассоциации фермеров подготовить имеющуюся у них информацию о фактах захватов с тем, чтобы инициировать проведение таких слушаний на следующей неделе.
О фактах рейдерских захватов фермерских земель на совещании сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван ТОМИЧ. Он подчеркнул, что в последнее время подобные захваты участились.
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