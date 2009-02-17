Тимошенко надеется, что Ющенко подпишет антикризисный закон по АПК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет принятый Верховной Радой закон о поддержке аграрного сектора в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на совещании с фермерами.

«Надеемся, что Президент его в ближайшие дни подпишет. Если наложит вето, у нас есть голоса в парламенте, чтобы преодолеть это вето, достаточно голосов –значит, будем преодолевать вето», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля приняла в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

В частности, ВР исключила из ранее принятого закона норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетный займ для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнечника, что дополнительно потребует из государственного бюджета 1,2 млрд. грн.

Исключена также норма об установлении запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (кроме сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля).

Также исключена норма об изъятии из перечня объектов дотации без любых законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.

При этом парламент отказался учесть некоторые предложения Президента.