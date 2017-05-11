Украина в прошлом году удвоила экспорт косточковых плодов

Украинские садоводы в прошлом году экспортировали 1,88 тысячи тонн абрикосов, вишни, черешни, слив и персиков, что в 2,1 раза превышает показатель 2015 года, тогда как выручка от экспорта косточковых плодов выросла на 59% и составила 870,6 тысячи долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные Государственной службы статистики и Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, основу экспорта этой группы товаров составили черешни, которых отечественные садоводы в прошлом году поставили на внешний рынок около 1,5 тысячи тонн, что на 89% превышает показатель 2015 года. В денежном выражении экспорт черешни в 2016 году вырос на 46% - до 750 тысяч долларов.

По данным пресс-службы, основными покупателями украинских косточковых плодов являются Беларусь (88% поставок в натуральном выражении в 2016 году) и Молдова (11%).

В UFEB добавили, что импорт косточковых плодов в Украину в прошлом году вырос на 54% и составил 29,58 тысячи тонн. При этом в денежном выражении импорт увеличился всего на 4% - до 19,76 миллиона долларов.

Наибольшую долю в объеме украинского импорта составили персики и нектарин. Так, Украина в 2016 году закупила 25,51 тысячи тонн этой продукции, что на 47% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт персиков и нектарина сократился на 1% - до 17,1 миллиона долларов.

Согласно сообщению, основными поставщиками косточковых плодов в Украину в прошлом году стали Греция (51%), Испания (22%), Молдова (10%), Турция (9%) и Польша (6%).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9%, 45 миллионов долларов).