Тимошенко: кредиты аграриям продлят

Национальный банк Украины принял все необходимые решения для пролонгации кредитов аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с фермерами сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Все необходимые решения Национальный банк принял для того, чтобы коммерческие банки имели возможность пролонгировать кредиты для аграриев и сделать так, чтобы у них не росли проценты», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она подчеркнула, что правительство не будет поддерживать рефинансирование тех банков, которые не будут продлевать кредиты.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. Для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены. «Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.