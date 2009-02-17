Правительство намерено ввести единый налог для аграриев

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила профильным министерства изучить возможность внедрения единого сельскохозяйственного налога.

Как сообщили УНИАН в управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, соответствующее поручение Глава Правительства сделала во время совещания с фермерами.

„Фермеры готовы платить тот же объем налога, даже больше хотят платить, но просят, чтобы это обсчитывалось прозрачно”, - отметила Премьер-министр.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван ТОМИЧ, в свою очередь, отметил, что соответствующий законопроект уже разработан и основывается на польском опыте. „Ми давно хотим простой, взаимовыгодной налоговой политики... Мы готовы платить фиксированный налог в 2,5 раза больший, но чтобы он был единым налогом и взаимоотношения регулировал”, - отметил И.ТОМИЧ.