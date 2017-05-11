"ДНР" и "ЛНР" помогли: россияне зачислили Украину к крупнейшим покупателям их "молочки"

Объемы экспорта молочной продукции из России в Украину в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли в натуральном выражении на 54% — до 42,4 тыс. тонн, следует из данных исследования агентства Infoline, которое есть в распоряжении RNS.

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Объемы поставок молочной продукции из России в Украину в денежном выражении в 2016 году выросли на 51% — до $32,8 млн.

«Экспорт в Украину весьма специфичен, так как это на 99% Луганская и Донецкая области», — прокомментировали рост поставок в Украину в Infoline.

Украина в 2016 году заняла второе место по объемам импорта российской молочной продукции в натуральном выражении, обогнав Беларусь, экспорт молочной продукции в которую по итогам прошлого года сократился на 18% по сравнению с 2015 годом и составил 26,1 тыс. тонн.

Объемы поставок молочной продукции из России в Казахстан, который является крупнейшим импортером по данному направлению, также сократились в прошлом году на 4% — до 67,5 тыс. тонн.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в 2016 году Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса. По данным источников издания, российские продукты поставляются в самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР».