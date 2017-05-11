Минсельхоз США дал прогнозы по урожаю зерна в Украине и его экспорту

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем майском отчете обнародовало прогноз производства зерновых в Украине в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) на уровне 61,79 млн тонн.

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Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, экспорт зерна из Украины в 2017-2018 МГ может составить 38,31 млн тонн.

В частности, прогноз урожая пшеницы составляет 25 млн тонн. По оценкам американского ведомства, в следующем маркетинговом году отечественные сельхозпроизводители поставят за границу 14,5 млн тонн этой культуры.

Согласно сообщению, урожай фуражного зерна в Украине может составить 39,26 млн тонн. В частности, украинские аграрии произведут 28 млн тонн кукурузы, а ее экспорт составит 20 млн тонн, а также 7,4 млн тонн ячменя (экспорт – 3,6 млн тонн).

В целом, по прогнозам Минсельхоза США, экспорт фуражного зерна из Украины в 2017-2018 МГ может составить 23,81 млн тонн.

В документе также отмечается, что в текущем 2016-2017 МГ урожай зерновых в Украине составит 66,06 млн тонн. Производство фуражного зерна может составить 39,26 млн тонн, в частности, кукурузы – 28 млн тонн, ячменя – 9,9 млн тонн. Пшеницы может быть произведено 26,8 млн тонн.

Экспорт зерна из Украины в 2016-2017 МГ, по прогнозам американского Минсельхоза, составит 41,96 млн тонн. В частности, украинские аграрии могут поставить за границу 24,66 млн тонн фуражного зерна (19 млн тонн кукурузы и 5,5 млн тонн ячменя), а также 17,3 млн тонн пшеницы.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости. В частности, в 2016 году аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы на зерно, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха и 64,8 тыс. тонн риса.

Согласно информации украинского аграрного ведомства, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.