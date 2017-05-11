Украина увеличила экспорт меда более чем в 2 раза

Украинские предприятия за первые четыре месяца 2017 года экспортировали 21,9 тыс. тонн меда, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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«Экспорт меда в январе-апреле 2017 года составил 21,9 тыс. тонн, что в 2,3 раза (на 12,4 тыс. тонн) превышает объем экспорта за соответствующий период 2016 года», - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, основными потребителями этой продукции стали США, закупившие меда на 12,6 млн долл. (34% в структуре экспорта), Германия (8,5 млн долл. – 23%) и Польша (3,7 млн долл. – 10%).

«В условиях девальвации гривни и низкой покупательной способности населения, в этом году возможно дальнейшее наращивание объемов экспорта украинского меда», - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по данным УКАБ, Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем меда – 56,9 тыс. тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз превышает показатель 2011 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 97,3 млн долл., что на 15,8% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 11 января Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в страны ЕС, которая составляет 5,2 тыс. тонн.

По данным Минагропрода, общий экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).