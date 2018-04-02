«Горькие» времена для Украины: сахар по 10 гривень - реальность?

О сахаре правительство давно не вспоминает. Очевидно потому, что нечем хвастаться. Два года подряд украинские заводы снижают выработку сахара. В текущем сезоне производство сократилось на 15% - предприятия произвели чуть меньше 1,6 млн. тонн при ежегодной потребности внутреннего рынка страны около 2 млн. тонн. Дефицит сладкого продукта пока не прогнозируется – спасают переходящие запасы, оставшиеся с прошлых сезонов. Но, если правительство не обратит внимание на отрасль, Украина может остаться без сахара и сесть на иглу импорта. А он, как известно, дешевый лишь до поры, до времени.

Как позаботились о сладком

С сахаром у нас получилось как в сказке - «сам дурак». Отсутствие планирования в агропромышленном комплексе и стратегии развития привело к тому, что в 2006 году аграрии значительно увеличили площади под посевами сахарной свеклы. В итоге, производство сладкого продукта достигло рекордных за последние годы показателей - 2,6 млн. тонн, и эта масса сама же и завалила внутренний рынок. Из-за отсутствия экспортных выходов производители «толкались» со своим сахаром на внутреннем рынке, конкурируя за покупателя. Отсутствие оборотных средств не позволяло ждать лучшей цены, и большие объемы выброшенного на рынок сахара, вместе с переходящими остатками прошлых лет, давили на стоимость, снижая ее. Но сработал рыночный механизм самоограничения – отсутствие спроса привело к сокращению посевных площадей, что в свою очередь снизило переработку и производство. Однако, колоссальные запасы сахара не рассосались сами собой, продолжая давить на рынок. Пресс усиливал «иммигрант» из Беларуси – сахар из тростника, ввезенный без уплаты пошлин через зону свободной торговли.

Влияние этих факторов было настолько сильным, что и в 2008 году аграрии вместо планируемых 480 тыс. га засеяли сахарной свеклой только 400 тыс. га. Из-за сокращения объема урожая к переработке сырья приступили лишь 70 заводов из 104, получивших квоту.

К новому сахарному сезону правительство начало подготовку. Она заключается лишь в установлении квоты на производство сахара для внутреннего рынка на 2009-2010 маркетинговый год (с 1 сентября по 31 августа) в объеме 1,984 млн. тонн. Однако, сахаропроизводители не оптимистичны в своих прогнозах. По оценке Национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», в текущем году посевные площади под сахарной свеклой составят около 350 тыс. га, а из полученного сырья заводы смогут произвести не более 1,6 млн. тонн. А при таком урожае, дай Бог, чтобы запустилось хотя бы 60 заводов. У остальных предприятий шансов выжить практически нет.

Повлиять на увеличение площадей может государственная дотация. Если она будет хотя бы на уровне прошлого года – 750 грн. за гектар – то аграрии посеют больше свеклы и ее будет достаточно для производства 1,74 млн. тонн. Однако рассчитывать на эти деньги при очень ограниченном бюджете не приходится.

Возможности без вмешательства государства увеличить посевы свеклы нет, поскольку у аграриев отсутствуют средства для проведения работ. Банки практически прекратили кредитование аграрного сектора, а у производителей денег нет, поскольку они практически 3 года работают в убыток, надеясь, что вот-вот кто-то поможет.

Кому в этой ситуации «тепло»

В этой ситуации «греет руки» только посредник. Для запуска завода нужно внести предоплату за газ, закупить сырье. Из-за отсутствия кредитов на это приходится отдавать собственные средства, которых не много. Чтобы как-то пополнить ресурсы, за 3 месяца текущего сезона заводы выбросили на рынок 1 млн. тонн сахара – полугодовое потребление. Такая масса сладкого продукта сбила цену до 2,6 грн./кг при себестоимости 3,5 грн./кг. Но другого варианта у производителей не было, иначе пришлось бы останавливать заводы. Сегодня этот сахар оказался в руках посредников, и теперь они правят балом.

Ситуация была бы в корне другой, если бы государство подставило плечо производителям и обеспечило их доступными кредитами, которые перекрыли бы необходимые затраты. Сахар лежал бы на заводе, и каждый месяц необходимое количество поставлялось на рынок.

Однако, вместо помощи правительство обвиняет производителей в спекуляциях. Ведь цена на продукты питания продолжает оставаться крайне популистским вопросом - каждый хочет завоевать электорат, показывая, какая, мол, дешевая у нас продукция. И не важно, что чудес не бывает и что при растущих ценах на энергоносители, инфляции и прочих составляющих, сахар не может стоить копейки. Сахаропроизводители с обидой отмечают - как только начинают пояснять премьер-министру ситуацию, она начинает кричать, что завезет дешевый импортный сахар. Но если раньше стояла толпа импортеров, то теперь желающих ввозить сахар поубавилось.

Мировой рынок диктует

Вступая во Всемирную торговую организацию, Украина взяла на себя обязательство ежегодно импортировать минимум 260 тыс. тонн сахара-сырца на льготных условиях. Производители видели в этом большую угрозу для отрасли и пытались пояснить правительству, что необходимости в этом нет, а наоборот, это принесет только вред. Ситуация разрешилась сама собой. На сегодня ни одна страна мира не заявила о своем желании посталять сахар-сырец в Украину. Причин несколько. Во-первых, ценовая конъюнктура неблагоприятная – если сахар будет ввезен в Украину и переработан с уплатой всех налогов, его себестоимость составит 3,8 грн./кг, и это при том, что украинский сахар реализовывается сейчас в среднем по 3 грн./кг (оптово-отпускная цена производителя). Во-вторых, в этом году, да и в следующем, лишнего сахара на мировом рынке не предвидится. В Австралии, которая первая претендовала на импорт сахара в Украину, часть площадей тростника затопило, Индия, ранее экспортировавшая сахар, в этом году может перейти на его импорт, Бразилия наращивает производство этанола и лишней продукции у нее нет, да и Европа сокращает производство с 21 млн. тонн до 14 млн. тонн. По оценкам экспертов, в этом году мировой дефицит сахара составит 8 млн. тонн, а в 2010 году - 10 млн. тонн. Это спровоцирует рост мировых цен на этот продукт. Только за один месяц на Лондонской бирже цена с 300 долл. на белый сахар выросла до 400 долл./т.

Соседка Беларусь, ранее стабильно сплавлявшая нам тростниковый сахар, перестала это делать, поскольку «сплав» стал экономически невыгодным – там тонна сахара стоит 600 долл., у нас - 450 долл. В прошлом году в Украину завезли только 51 тыс. тонн сахара из Беларуси, хотя лицензия была на 98 тыс. тонн.

Почем импорт

Да и импорт дешевый лишь до поры до времени. Это мы уже проходили и по шерсти, и по льну. Но урок, очевидно, не усвоен. Ведь мировые производители завозят дешевый продукт и демпингуют цену только до тех пор, пока отечественный производитель «загнется». Когда украинские заводы закроются, цена станет принципиально другой. К примеру, сегодня в Венгрии и Эстонии, где все заводы ушли на металлолом, 1 кг сахара стоит 1,3 евро, тогда как в Европе - 1 евро. И сделать ничего не возможно при полной зависимости от импорта. Вывод напрашивается сам собой - при теперешнем валютном курсе надеяться, что импортный сахар будет дешевым, не приходится. Очень легко посчитать, что стоить он будет не дешевле 10 грн./кг.

Поэтому нужно осознать, что необходимо поддерживать своего производителя, а не сажать страну на иглу импорта, призывая совершить чудо - имея европейские цены на газ производить продукцию стоимостью времен СССР.

И еще, нужно хоть иногда вспоминать и об аграриях. Ведь для сахарного завода нет разницы, какой продукт производить – из свеклы или тростника. А вот аграрии, которые выращивают свеклу, останутся без средств для существования. В традиционных свеклосеющих регионах агроклиматические условия не позволяют найти замену свекле – ну не растет там виноград и пшеницы так, как на юге! А в выращивании свеклы задействованы тысячи людей, которые, как ни странно, тоже хотят кушать, растить детей и нормально жить, а не существовать.

Мы пойдем другим путем?

Можно, конечно, пойти другим путем – сахарозаменительным. И украинская пищевая промышленность очень активно начала использовать сахарозаменители. По данным ассоциации «Укрцукор», только за прошлый год в Украину ввезено более 50 тонн сахарозаменителя (1 тонна заменяет 1 тыс. тонн сахара). При этом завозятся не натуральные заменители из фруктозы, которые необходимы для диабетчиков, а синтетические, которые из организма не выводятся. При этом для потребителя остается загадкой, использован заменитель в продукте или нет. А, учитывая, что среди сладкоежек огромное количество детей, можно представить, какое поколение мы растим.

Сахаропроизводители уверяют, что отрасль является самодостаточной. И просят только одного - создать нормальные условия работы и дать доступные кредиты. А еще – понять, наконец, что рыночная цена сахара – 4 грн. и ниже быть не может. При норме потребления сахара в объеме 4 кг на человека (с учетом всех шоколадок, печенья и прочих сладостей), семейный бюджет не пострадает от такой стоимости. Ведь 1 кг сахара – это два раза проехаться в метро…

Главное, чтобы, когда мы это поймем, не было поздно.

Марьяна Коваль (УНИАН)