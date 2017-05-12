Украина - крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла – может побить собственный рекорд

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем майском отчете оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 – август 2018 года) на уровне 5 млн тонн.

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Согласно документу, опубликованному на сайте американского ведомства, производство подсолнечного масла может составить 5,63 млн тонн.

По прогнозам USDA, производство семян подсолнечника в следующем маркетинговом сезоне составит 13,5 млн тонн, а их экспорт – 250 тыс. тонн, а подсолнечного шрота – 5,37 млн тонн (экспорт – 4,4 млн тонн).

Американское ведомство прогнозирует, что в текущем 2016-2017 МГ украинские предприятия экспортируют 5,1 млн тонн подсолнечного масла, тогда как производство этого продукта в Украине составит 5,76 млн тонн.

Производство семян подсолнечника в текущем сезоне, по данным американского Минсельхоза, составит 13,75 млн тонн, а подсолнечного шрота – 5,49 млн тонн. При этом украинские сельхозпроизводители могут поставить за границу 220 тыс. семян подсолнечника и 4,8 млн тонн шрота.

Как сообщал УНИАН, Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным ассоциации «Укролияпром», в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 млрд долл. против 4,2 млрд долл. годом ранее.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тыс. тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.