ВР приняла законопроект о поддержке хлебопеков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О первоочередных мерах по предотвращению влияния мирового финансового кризиса на хлебопекарную отрасль".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 237 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается осуществить поддержку предприятий хлебопекарной отрасли путем установления льготных условий кредитования.

В частности, коммерческие банки должны будут осуществить реструктуризацию задолженности таких предприятий по валютным кредитам, которые были предоставлены до 1 ноября 2008 года на закупку сельскохозяйственной продукции, муки и технологического оборудования для производства хлеба.

При этом это должно произойти на условиях погашения таких кредитов в национальной валюте по курсу 5,05 грн. за 1 доллар.

Процентная ставка устанавливается на уровне, который был определен на дату предоставления такого кредита, и срок кредита продлевается на 365 дней.