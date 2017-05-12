В Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 мая 2017 года составило 4,22 миллиона голов, что на 1% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2,13 миллиона голов, что на 2,6% меньше, чем на 1 мая прошлого года.

Поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 7,3% – до 6,62 миллиона голов, поголовье овец и коз – на 0,3%, до 1,7 миллиона голов.

В то же время поголовье птицы увеличилось на 3,2% - до 198,79 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине к концу 2016 года составило 3,8 миллиона голов, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров в 2015 году сократилось на 4,5% – до 2,174 миллиона голов, свиней – на 3,7%, до 7,043 миллиона голов, овец и коз – на 4,9%, до 1,375 миллиона голов, а птицы – на 3,8%, до 198,9 миллиона голов.