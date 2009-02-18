В Украине началась посевная

На сегодня в Украине засеяно 11 тыс. га яровых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.

По его словам, на сегодня в Крыму уже проводятся весенне-полевые работы и посеяно 11 тыс. га яровых зерновых культур, а также на площади 270 тыс. га подведена подкормка озимых культур.

По словам Ю. МЕЛЬНИКА, сегодня есть проблемы с ресурсами и финансовым обеспечением аграриев. Однако он отметил, что Кабмин принял решение, учитывая ситуацию, провести через Аграрный фонд централизованную закупку 200 тыс. тонн дизельного топлива по цене 4,2 тыс. грн. за тонну и 150 тыс. тонн аммиачной селитры по цене 2,1 тыс. грн. за тонну (с учетом НДС).

Он отметил, что эти ресурсы будут распределены между областями согласно потребностям, учитывая площади обрабатываемой пашни.

Относительно обоснованности цены на минеральные удобрения Ю.МЕЛЬНИК сказал, что эта цена является абсолютно оправданной и адекватной, поскольку сегодня минеральные удобрения экспортируются по цене, которая ниже цены предложений на внутреннем рынке.

При этом он подчеркнул, что никаких отсрочек в проплате полученных ресурсов не будет – сначала будет проплата, а потом будет доставляться удобрение.

Министр отметил, что на сегодня все планы по производству сельхозпродукции и посеву озимых абсолютно выполнимы и по силам АПК Украины.

Он напомнил, что в текущем году урожай зерновых в Украине прогнозируется в объеме 45 млн. тонн.