Долги по НДС зернотрейдерам вернут деньгами, а не зерном

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что задолженность НДС перед экспортерами будет компенсироваться исключительно деньгами, а не зерном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.

По его словам, вчера было опубликовано постановление Кабинета министров и состоялась первая торговая сессия по реализации зерна из Аграрного фонда.

Он отметил, что ни о каком взаимозачете речь не идет.

«Ходят реальные деньги», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

На сегодня, по его словам, задолженность по НДС перед экспортерами составляет 1,3 млрд. грн.

При этом министр сообщил о достигнутой договоренности с трейдерскими организациями о том, что все средства, которые будут компенсированы им по НДС, они направят на рынок зерна – на закупку зерна у частных производителей либо у Аграрного фонда.