Украина экспортирует до 1,8 млн. т зерна в месяц
12:54, 18 февраля 2009Агро
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Министр доволен
Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК удовлетворен темпами экспорта зерновых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.
По его словам, Украина ежемесячно экспортирует 1,5-1,8 млн. тонн зерна. На сегодня за февраль экспортировано уже около 1 млн. тонн зерна.
«Рынок демонстрирует хорошие темпы экспорта», - сказал министр, отметив, что на мировом рынке цена на зерно постепенно возрастает.
Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует в текущем маркетинговом году экспорт зерна из Украины в объеме около 25 млн. тонн.
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