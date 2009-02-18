Украина экспортирует до 1,8 млн. т зерна в месяц

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК удовлетворен темпами экспорта зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.

По его словам, Украина ежемесячно экспортирует 1,5-1,8 млн. тонн зерна. На сегодня за февраль экспортировано уже около 1 млн. тонн зерна.

«Рынок демонстрирует хорошие темпы экспорта», - сказал министр, отметив, что на мировом рынке цена на зерно постепенно возрастает.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует в текущем маркетинговом году экспорт зерна из Украины в объеме около 25 млн. тонн.