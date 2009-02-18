Кабмин утвердил механизм финансирования сельхозпроизводителей

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил механизм финансирования сельскохозяйственных производителей через Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Она уточнила, что в феврале на ведение весенне-полевые работ будет выделено 1,3 млрд. грн., кроме того, сельхозпредприятия будут обеспечены дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну, которое будет поставляться Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

В марте, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, аграриям из Аграрного фонда будет направлено 2 млрд. грн.

Премьер также сообщила, что Аграрный фонд будет проводить форвардные закупки зерна у аграриев. Такие закупки фонд сможет начать уже с понедельника.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже направлены в Бюджетный комитет Верховной Рады предложения по распределению средств Стабилизационного фонда с тем, чтобы увеличить финансирование фермерских хозяйств на 200 млн. грн.

“В общем, с учетом того, что сегодня уже есть в бюджете, и с учетом дополнительного перераспределения денег Стабилизационного фонда через Бюджетный комитет, у нас будет до 250 млн. грн., которые можно будет выделить для фермерских хозяйств”, - отметила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на совещании с фермерами премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что правительство предлагает увеличить финансирование фермерских хозяйств из Госбюджета на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн.

Она подчеркнула, что, в частности, эти деньги могут быть использованы для предоставления фермерам беспроцентных кредитов.

“Мы (с представителями Ассоциации фермеров – УНИАН) пересмотрели ситуацию с выделением денег из Госбюджета на 2009 год и приняли решение, что через перераспределение расходов Стабилизационного фонда - 200 млн. грн. дополнительно к 26 млн. грн. - это будет 226 млн. грн., мы перераспределим на фермеров. Для этого не нужно голосование в Верховной Раде, это принимается решением Бюджетного комитета”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что в ближайшие дни соответствующее решение Комитета будет принято, поскольку большинство из состава комитета поддерживают развитие аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что есть надежда на то, что распределение этих денег для фермерских хозяйств может начаться уже на текущей неделе.