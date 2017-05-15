АЧС: на Полтавщине и Черкащине зафиксировали новые вспышки

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Полтавской и Черкасской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней на предприятии "Каплинцовское" в селе Каплинцы (Полтавская область), а также на агрофирме "Шульц" в городе Городище (Черкасская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 70 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 15 мая на территории Украины ветеринары зарегистрировали 218 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.