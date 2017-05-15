Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти на 40%

Украина за первые три месяца текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 4,6 миллиарда долларов, что на 38,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

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"За три месяца 2017 года экспорт украинской аграрной продукции составил 4,6 миллиарда долларов. Мы оцениваем эти результаты весьма позитивно. Видим увеличение на 1,274 миллиарда долларов, или на 38,3%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - цитирует Трофимцеву пресс-служба.

Согласно сообщению, общий внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции в январе-марте вырос на 27,4%, или на 1,238 миллиарда долларов.