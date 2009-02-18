АПК может стать локомотивом украинской экономики при кризисе

Агропромышленный комплекс может стать локомотивом для украинской экономики в кризисный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на сегодняшний день агропромышленный комплекс формирует продовольственную безопасность внутри страны, и может формировать солидное торговое сальдо по внешнеэкономическим операциям. А в период кризиса эта отрасль может стимулировать развитие других отраслей-смежников, в частности, химической, машиностроения, металлургической и строительной, как в странах с развитым агропромышленным комплексом.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, при совместной согласованной работе правительства, сельхозпроизводителей, депутатов „аграрный комплекс может стать в этом году локомотивом для всей экономики”.