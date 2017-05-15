Одесская область в этом году может стать главным поставщиком клубники (видео)

Одесская область в текущем году может стать главным поставщиком клубники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В большинстве регионов эти растения сильно побил мороз в конце апреля и начале мая. Холода не пощадили даже Юг и Закарпатье – наши самые клубничные регионы. Одессу сильные заморозки обошли стороной, да и местные фермеры в разный способ спасали ягоду от замерзания.

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Сейчас на базарах уже реализуют тепличную клубнику, а через несколько дней начнут продавать грунтовую.