Одесская область в этом году может стать главным поставщиком клубники (видео)
21:07, 15 мая 2017Агро
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Одесский регион сильные заморозки обошли.
Сейчас на базарах уже реализуют тепличную клубнику / Фото: УНИАН
Одесская область в текущем году может стать главным поставщиком клубники.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В большинстве регионов эти растения сильно побил мороз в конце апреля и начале мая. Холода не пощадили даже Юг и Закарпатье – наши самые клубничные регионы. Одессу сильные заморозки обошли стороной, да и местные фермеры в разный способ спасали ягоду от замерзания.
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Сейчас на базарах уже реализуют тепличную клубнику, а через несколько дней начнут продавать грунтовую.
Одесская область в этом году может стать главным поставщиком клубники
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