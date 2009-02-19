Прибыль Nestle выросла почти на 70%

Чистая прибыль швейцарского производителя продуктов питания Nestle S.A. за 2008 г. выросла на 69,4%, сообщает РБК.

Чистая прибыль компании выросла до 18,04 млрд швейцарских франков (12,22 млрд евро) по сравнению с 10,65 млрд швейцарских франков (7,21 млрд евро), полученными годом ранее.

Объем продаж компании за 2008 г. вырос на 2,2% и составил 109,91 млрд швейцарских франков (74,42 млрд евро) против 107,55 млрд швейцарских франков (72,83 млрд евро) годом ранее. Операционная прибыль за минувший год составила 15,68 млрд швейцарских франков (10,61 млрд евро), что на 4,3% больше аналогичного показателя за 2007 г., составившего 15,02 млрд швейцарских франков (10,17 млрд евро).

Компания Nestle основана в 1866 г. Группа занимает около 1,5% мирового рынка продуктов питания и напитков, являясь крупнейшим производителем в этих категориях.

В настоящее время ей принадлежит свыше 480 фабрик и промышленных предприятий в 86 странах. Основные бренды компании - Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel.