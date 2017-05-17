Житомирщина за 4 месяца получила от продажи земель несельскохозяйственного назначения 8,6 миллиона

В Житомирской области за 4 месяца этого года от продажи земель несельскохозяйственного назначения в бюджеты всех уровней региона поступило 8,6 млн грн; эти средства направят на развитие территорий и реализацию социальных программ.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Житомирской области в январе-апреле этого года продано 55 земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на общую сумму 7,2 млн гривен.

С учетом рассрочки платежей за проданные земельные участки в предыдущих периодах, в бюджеты всех уровней области поступило за указанный период 8,6 млн грн. Эти средства почти в полном объеме (8,3 млн грн, или 97%) уже перечислены в бюджеты местных общин и могут быть использованы на развитие территорий и реализацию социальных программ.

Больше всего земельных участков было продано в Житомире (14 наделов общей площадью 2 га), а также в Новоград-Волынском (площадью 1,1 га), Овручском (0,4 га) и Черняховском (0,9 га) районах области.

Специалисты землеустроительной службы Житомирщины продолжают осуществлять мониторинг поступления денежных средств в бюджеты всех уровней от продажи земель несельскохозяйственного назначения.

По данным пресс-службы Главного управления госгеокадастра в Житомирской области, в 2016 году на Житомирщине продали 141 земельный участок несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на общую сумму 16,7 млн грн.