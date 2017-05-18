Рада приняла закон о господдержке сельхозпроизводителей при страховании водных биоресурсов

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который позволит сельскохозяйственным производителям получать государственную поддержку при страховании водных биоресурсов.

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За принятие соответствующего законопроекта №4570 «О внесении изменений в закон Украины об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Данный законопроект… даст возможность сельскохозяйственным производителям рыбной отрасли использовать возможности страховой защиты своих имущественных интересов в случае наступления страховых случаев и обеспечит поддержку стабильности финансового положения производителей в случае гибели, потери, уничтожения или повреждения их застрахованного имущества», - сказал председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, докладывая по данному документу.

При этом он добавил, что этот законопроект является техническим и не затрагивает ничьих интересов, а лишь устраняет правовую коллизию в трактовке определенных терминов и понятий.

Как сообщал УНИАН, 21 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий сельскохозяйственным производителям получать государственную поддержку при страховании водных биоресурсов. За принятие законопроекта проголосовали 235 народных депутатов.

По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, украинские рыболовецкие предприятия в 2016 году выловили в украинских водоемах 79,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 14% больше, чем в 2015 году, и является рекордным показателем вылова рыбы за последние 20 лет.