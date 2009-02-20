Украина экспортировала 15,2 млн. тонн зерна

По предварительным данным, Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 15,2 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил сегодня министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

"Мы уже экспортировали 15,2 млн. тонн зерна. Темпы экспорта зерна нас абсолютно удовлетворяют. Я думаю, что в дальнейшем такая динамика сохранится", - сказал министр.

По информации Ю.МЕЛЬНИКА, из указанного объема экспорт пшеницы составил 7,793 млн. тонн, ячменя – 5,1 млн. тонн, кукурузы – 2,242 млн. тонн, других зерновых – почти 70 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано 2,9 млн. тонн масличных культур, в том числе – 2,4 млн. тонн рапса, 197 тыс. тонн сои и 304 тыс. тонн подсолнечника.

По мнению министра, Украина сможет выйти на запланированные показатели экспорта в 25 млн. тонн по итогам 2008/2009 МГ.

По мнению генерального директора Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергея Стоянова, экспорт пшеницы не испортит баланс внутри страны.

По прогнозам УАК, экспорт пшеницы в феврале-июне 2009 года составит порядка 2,0 млн. тонн, в том числе 300-350 тыс. тонн продовольственной.

"По крайней мере, хотелось бы, чтобы внешние рынки смогли "переварить" такой объём украинской пшеницы, - отмечает С.Стоянов. - С учётом таких статей распределения имеющегося на 1 февраля 2009 года остатка пшеницы, её переходящий остаток урожая 2008 года составит 2,2 млн. тонн".

По словам заместителя министра аграрной политики Ярослава Гадзало, за ІІ полугодие 2008 года экспорт зерновых из Украины составил 13 млн. тонн.

В 2008 году было собрано 25,9 млн. тонн пшеницы, что в 1,9 раза больше, чем в 2007 году.

Общий урожай зерна в прошлом году составил 53,3 млн. тонн (в весе после доработки), что на 82% больше, чем в 2007 году.