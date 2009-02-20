Банки продлили 35% кредитов АПК

По состоянию на 12 февраля, банки пролонгировали 35% кредитов предприятиям агропромышленного комплекса от заявленной суммы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, фактически пролонгированы кредиты на 1,430 млрд. грн.

При этом пролонгации требуют кредиты на 4,035 млрд. грн.

Ю.МЕЛЬНИК также сообщил, что с начала года предприятия агропромышленного комплекса привлекли 276 млн. грн.

В этом году государство, отметил министр, предстоит обслуживать агрокредиты прошлых лет на сумму 16,6 млрд. грн. через механизм частичной компенсации процентной ставки.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

Подроднее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн