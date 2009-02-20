Украина начнет экспорт мяса в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК надеется, что в текущем году Украина сможет начать экспорт животноводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Будем пробовать открывать рынки Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Есть договоренности, что наша ветеринарная служба будет сотрудничать с их ветслужбой по согласованию всех необходимых процедур. Необходимо пройти процедуру согласования ветеринарных сертификатов и некоторые процедурные вопросы. Этим будет заниматься Государственный комитет ветеринарной медицины», - сказал министр.

«Можно рассчитывать, что экспорт в эти страны начнется в текущем году», - добавил министр.

Он отметил, что Украина заинтересована в экспорте на эти рынки мяса птицы и говядины, отметив, что «эти рынки очень емкие».

По оценкам министра, в текущем году экспорт мяса из Украины может составить 30-50 тыс. тонн.

«Дело в том, что сейчас фактором, который влияет на экспорт, является ситуация на внутреннем рынке. Цена на внутреннем рынке более привлекательна, чем при экспорте. Кроме того, влияние на экспорт имеет действующий механизм возмещения НДС экспортерам продукции. Он, к сожалению, не стимулирует эти операции. В продажах мяса на внутреннем рынке существует меньше рисков», - сказал министр.

Ю.МЕЛЬНИК добавил, что птицеводы заинтересованы выходить на внешние рынки, понимая, что внутренний рынок станет, возможно, менее конкурентным или менее емким.

По словам министра, в 2008 году Украина экспортировала мясо птицы в Казахстан, Китай, страны Юго-Восточной Азии.