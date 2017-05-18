Рада отклонила дорожную карту земельной реформы в Украине

Верховная Рада отклонила проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине, инициированный парламентским комитетом по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Читайте такжеМВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли

За принятие соответствующего документа № 6241 "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: поиск украинской модели" проголосовали 17 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. "Решение не принято, постановление отклонено", - резюмировал глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, данным документом предлагалось поручить ряду ведомств разработать проект концепции национальной модели оборота земель сельхозназначения. В частности, функции по разработке концепции возлагались на Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра при участии ряда ассоциаций и общественных организаций.

Согласно пояснительной записке, основной задачей этих ведомств было определить, какие именно участки смогут быть выставлены на продажу после открытия земельного рынка (их форма собственности и размер), правовой статус будущих покупателей земель (юридические или физические лица), их гражданство. Также они должны были сформировать список запретов и ограничений на приобретение участков.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше, чем через 5-7 лет.