Президент критикует мораторий на продажу сельхозземель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует очередную попытку продлить мораторий на покупку и продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

«Мы в четвертый раз или в пятый раз стыдливо заносим в парламент решение по мораторию и не понимаем того, что каждый год моратория, например, в Киевской области, приводит к тому, что мы теряем 50-60 тысяч сельскохозяйственных угодий», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это не рыночная политика, которая приводит к тому, что люди фактически лишаются права на землю, и ею распоряжаются чиновники.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса», которым продлен мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2010 года.

14 января в 2009 г. пресс-служба Президента сообщила, что “учитывая обращение Кабинета министров, Национального банка, предприятий, ассоциаций, местных органов власти Президент Украины в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».