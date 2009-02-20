Кабмин разрешил Аграрному фонду проводить форвардные закупки зерна

Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна.

Текст постановления от 18 февраля 2009 г. № 96 опубликован на сайте правительства.

Как отмечается в документе, Аграрному фонду разрешено в текущем маркетинговом периоде проводить в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва не связанную с государственным ценовым регулированием закупку продовольственного зерна урожая 2008 года по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании утвердил механизм финансирования сельскохозяйственных производителей через Аграрный фонд.

В том числе, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в марте аграриям из Аграрного фонда будет направлено 2 млрд. грн.

Премьер также сообщила, что Аграрный фонд будет проводить форвардные закупки зерна у аграриев. Такие закупки фонд сможет начать уже с понедельника (то есть 23 февраля – УНИАН).

Тогда же министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что Аграрный фонд начал закупки зерна урожая 2008 года по механизму средневзвешенных цен, которые сложились по итогам трех торговых сессий, но не выше минимально установленной цены.

Справка УНИАН. Министерство аграрной политики Украины своим приказом «О вопросах деятельности Аграрного фонда на организованном аграрном рынке в 2009/2010 маркетинговом году» от 24 января 2009 г. N50 утвердило объемы формирования продовольственного резерва Аграрным фондом на 2009-2010 гг.

В частности, объемы государственного продрезерва определены в размерах: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) - 889 тыс. тонн и ржи - 86 тыс. тонн; сахара из сахарной свеклы - 314 тыс. тонн.

Приказом устанавливаются минимальные и максимальные закупочные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2009/2010 МГ.

На пшеницу мягкую 1 кл. минимальная цена составляет 1501,76 грн. за тонну (с учетом НДС), максимальная - 1851,67 грн./т; 2 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т соответственно, 3 кл. - 1251,43 грн./т и 1543,02 грн./т, 4 кл. - 1134,61 грн./т и 1398,98 грн./т, 5 кл. - 967,83 грн./т и 1193,34 грн./т соответственно.

На пшеницу твердую 1 кл. - 1651,96 грн./т и 2036,87 грн./т; 2 кл. - 1551,83 грн./т и 1913,40 грн./т, 3 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т, 4 кл. - 1268,12 грн./т и 1563,59 грн./т, 5 кл. - 1051,28 грн./т и 1296,22 грн./т соответственно.

На рожь 1 кл. - 1112,81 грн./т и 1372,09 грн./т; 2 кл. - 1016,89 грн./т и 1253,82 грн./т; 3 кл. - 882,54 грн./т и 1088,17 грн./т соответственно.