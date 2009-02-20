IFC профинансирует с/х и пищепром на развивающихся рынках

Компания IFC, член Группы Всемирного банка, инвестирует 75 млн. долл. в создание фонда, который будет финансировать сельскохозяйственные предприятия и пищевую промышленность на развивающихся рынках для повышения предложения продовольствия в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это крупнейшая инвестиция IFC в секторе агробизнеса. IFC объединила свои усилия с Altima Partners LLP, которая управляет Altima One World Agriculture Fund общим объемом 625 млн. долл., для создания параллельного фонда, который будет работать исключительно на развивающихся рынках.

Новый фонд – Altima One World Agriculture Development Fund – будет инвестировать в сельскохозяйственные земли и операторов сельскохозяйственного производства мирового уровня с целью повышения эффективности и снижения издержек за счет наращивания масштаба производства и внедрения новейших технологий.

Высокие цены на продовольствие и их негативное влияние на бедные слои населения продолжают находиться в центре внимания IFC и Всемирного банка. Хотя цены на продовольственные биржевые товары в последнее время немного снизились, они все еще находятся выше исторических максимумов и вероятность их роста в условиях нестабильности глобального экономического климата высока. Финансовый кризис негативно повлиял на доступ к финансированию и повысил стоимость кредитов. Сочетание снижения цен на продовольствие и высокой стоимости кредитов снижает заинтересованность производителей сельскохозяйственной продукции в наращивании производства, что в свою очередь может привести к мировому дефициту продовольствия.

В таких условиях IFC содействует наращиванию производства продовольствия, инвестируя в сельскохозяйственные земли в странах с высоким потенциалом развития сельского хозяйства.

«Устойчивое повышение продуктивности сельского хозяйства – необходимое условие для повышения производства продовольствия в мире. Частные инвестиционные фонды, специализирующиеся на агробизнесе, – новое явление на рынке капитала», – сказал директор департамента агробизнеса IFC Оскар ЧЕМЕРИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Компания IFC, которая является членом Группы Всемирного банка, создает возможности для выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги по снижению рисков компаниям и правительствам.

За 2008 финансовый год IFC инвестировала 16,2 млрд. долл., что на 34% превышает показатель 2007 года.