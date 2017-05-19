В Украине хотят запретить продажу "домашнего" молока (видео)

13:31, 19 мая 2017
Агро
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В Минагрополитики отмечают, что большинство потребителей жалуются именно на молоко второго сорта.

В Украине намерены отказаться от молока второго сорта / фото УНИАН

В Украине хотят запретить молоко второго сорта. Как сообщают в сюжете "Завтрака с 1+1", Минагрополитики ищет способы отказаться от продукта, который производят частные домохозяйства.

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По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина тоже должна это сделать.

Правда, сначала чиновники планируют обязательно обсудить такое решение с фермерами и экспертами.

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Теги: #продажа молока#молоко в Украине