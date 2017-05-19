Украина возобновила пошлины на российские азотные удобрения
По данным пресс-службы Минэкономразвития, это решение вступит в силу на следующий день после публикации в "Урядовом курьере".
Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
"Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из Российской Федерации. Отныне, пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа… происхождением из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, это решение вступит в силу на следующий день после публикации в "Урядовом курьере".