Россия снова ограничила поставки молочной продукции из Беларуси

Россельхознадзор опубликовал заявление об ограничении на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Ограничения, как пояснили в ведомстве, коснутся, в частности, поставок ​в Россию сухого молока, сыра, масла и сухой молочной сыворотки.

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Поставки, согласно данным пресс-службы ведомства, временно запрещены с ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары», ОАО «Пружанский молочный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», а также с Любанского филиала предприятия, сообщает РБК.

Подобное решение, по информации представителей Россельхознадзора, было связано с тем, что «в последнее время приобрели систематический характер» случаи «поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации».

Ранее, 15 мая, Россельхознадзор усилил лабораторный контроль девяти предприятий из Беларуси. Также ограничения на поставку продукции были введены с предприятий ПУП «Молочный полюс» (из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке) и из-за случаев нарушения качественного состава в продукции ООО «Камчатская рыба».