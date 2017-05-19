Аграрии Житомирщины посеяли 90% яровых зерновых

Аграрии Житомирской области по состоянию на 17 мая, засеяли 207,5 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (90% от плана), в том числе ранними – 69,8 тыс. га (100%).

Об этом сообщает управление агропромышленного развития Житомирской ОГА.

По информации управления, кукурузу на зерно посеяли на площади 133,4 тыс. га (95%), гречку – на 4,3 тыс. га (42%).

Из технических культур: подсолнечник посеян на 68,1 тыс. га (90%); сою – на 110,4 тыс. га (79 %); лен-долгунец – на 0,28 тыс. га (88%); лен-кудряш – на 2,6 тыс. га (75%).

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Как сообщал УНИАН, в этом году для проведения весенне-полевых работ аграрии Житомирской области намерены привлечь кредиты на сумму 106 млн грн.

В целом, согласно расчетам управления АПК, потребность в средствах для проведения комплекса весенне-полевых работ в Житомирской области составляет 2,573 млрд грн.