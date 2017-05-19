Украина введет пошлины на российский шоколад - СМИ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Соответствующее решение в ближайшие дни будет опубликовано в "Урядовом курьере" и вступит в силу.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.

Также Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась продлевать специальных мер относительно импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта. Соответствующее решение вскоре будет обнародовано в "Правительственном курьере".

Напомним, 18 мая Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России.