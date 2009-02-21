Через 40 лет в мире будет массовый голод

Мировой продовольственный рынок должен увеличиться в два раза к 2050 году, в противном случае население Земли, которое к этому времени, по прогнозам, достигнет 9 млрд. человек, ждет массовый голод.

Об этом сегодня заявила главный советник центра инвестиций сельскохозяйственной и Продовольственной организации ООН (ФАО) Евгения СЕРОВА во время выступления на "Зимней зерновой конференции-2009" в России, сообщает NEWru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По данным ФАО, каждый шестой человек в мире сегодня не доедает или голодает.

"Мы фактически столкнулись с глобальной гуманитарной катастрофой. И эту ситуацию будет серьезно усугублять мировой финансово-экономический кризис", - сказала Е.СЕРОВА.

Международная помощь, по ее словам, сельскому хозяйству нуждающимся странам начинает сокращаться. В последствии это приведет к "географическому перераспределению аграрного производства в мире". Будут ли в этих условиях снижаться объемы производства и прибыли производителей продуктов питания, пока однозначно спрогнозировать невозможно, отмечает Е.СЕРОВА.

"Ни один эксперт сегодня не берется предсказать, что будет падать быстрее - цены на продукции или на ресурсы, необходимые для ее производства", - сказала она.

Аграриям в ближайшие несколько лет стоит ожидать замедления модернизации основных мощностей и увеличения доли государственной собственности в сельском хозяйстве. "Все это ставит под вопрос будущую эффективность работы агробизнеса", - считает Е.СЕРОВА. В этой ситуации, отмечает эксперт, России, Украине и Казахстану стоит воспользоваться всем существующим резервом сельскохозяйственных земель, которые еще не освоены, но пригодны для земледелия. Увеличение объемов будет способствовать повышению продуктивности отрасли.