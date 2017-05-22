Сельхозпродукция с начала года подорожала на 11%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-апреле 2017 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 8,5%, а животноводства – на 23,4%.

В апреле по сравнению с мартом сельхозпродукция выросла в цене на 2,3%. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 2,6%, а животноводческая – на 0,3%.

По сравнению с апрелем 2016 года средние цены в апреле-2017 выросли на 11,2%. В частности, стоимость продукции растениеводства выросла на 9%, а животноводства – на 24,1%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.