Кондитеры России подсчитали потери из-за украинских пошлин

Кондитеры из России могут недополучить $15-17 млн из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины в размере 31,33% на российский шоколад и иные продукты, содержащие какао. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), сообщает ТАСС.

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По данным экспертов, в 2016 году в Украину было экспортировано 7,5 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $22,9 млн. Украина является шестым по величине покупателем этого вида сладостей, на нее приходится почти 5% российского экспорта шоколадных изделий.

Как говорится в сообщении, в масштабах всего экспорта кондитерских изделий, произведенных в России, доля приходящаяся на поставки именно шоколадных кондитерских изделий в Украину составляет 2,6% в стоимостном выражении и 1,8% в натуральном.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на 5 лет антидемпинговой пошлины относительно шоколадных изделий из России. Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%.