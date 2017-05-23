Майские заморозки не повредили посевы озимых – эксперты

Резкое ухудшение погодных условий и ночные заморозки в мае в центральных и частично западных областях не повредили посевы озимых, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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«Агрометеорологические условия второй декады мая, несмотря на временные заморозки (10-11 мая), складывались в целом удовлетворительно для роста и развития сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении.

Так, по данным аналитиков, все посевы озимой пшеницы находятся в хорошем состоянии, либо колеблются от удовлетворительного до слабого, в зависимости от сроков посева.

Всходы озимого ячменя, согласно сообщению, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Погибших посевов насчитывается 1,6 тыс. га, или 2,2%.

Состояние посевов ярового ячменя также преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в период с 9 по 11 мая центральных, северных и частично западных областях Украины температура опускалась ниже нуля и даже достигала 8 градусов мороза (на грунте). Из-за этого процесс цветения плодовых деревьев и ягод происходил в осложненных условиях.

По данным ассоциации «Укрсадпром», в связи с неблагоприятными условиями украинские садоводы потеряют около 50-60% будущего урожая ягод, плодов и орехов.

Как сообщила руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, наиболее серьезный урон получат аграрии Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Житомирской областей. Также непростая ситуация наблюдается в Волынской, Ривненской и Львовской областях. По ее данным, в указанных областях морозы повредили также до 10% посевов пшеницы и ячменя.

Украинские аграрии к 19 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 6,8 млн га, или около 94% от прогнозируемой площади посева.