Украинские аграрии уже получили более 320 миллионов гривень дотаций

Государственное казначейство Украины выплатило аграриям 241,8 млн грн дотаций за март в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

«Сумма дотаций за март выросла более чем втрое. Сегодня наши аграрии уже получили почти 322 млн грн. Это подтверждает, что программа работает, средства поступают в автоматическом режиме в соответствии с уплаченными налогами. Призываю производителей, которые еще не зарегистрировались, подавать документы и воспользоваться государственной поддержкой», - приводятся в сообщении слова министра.

Пресс-служба добавила, что получателями дотаций в марте стали 662 сельхозпроизводителей. Всего с начала года аграрии получили около 322 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Государственное казначейство Украины выплатило аграриям 79,8 млн грн дотаций за февраль.

В начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.