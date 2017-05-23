Министр агрополитики Кутовой подал в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку. Об этом в среду вечером он сообщил у себя на странице в Фейсбуке.

"Выбор министра об отставке – абсолютно природный процесс для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", - пишет Кутовой.

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Со слов министра, с должности он идет с благодарностью депутатам коалиции и фракции БПП, президенту, премьеру, группе "Удар" и лично Виталию Кличку.

Чиновник отметил, что сейчас завершается 5 год его работы в политике и в дальнейшем он планирует заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины. Напомним, в 2007 году Кутовой был признан лучшим финансовым директором Украины, а в 2008 году вошёл в десятку лучших финансистов Украины.

По сообщению пресс-службы ведомства, за время работы Кутового на посту аграрного министра, Кабмин закрепил в бюджете норму об аграрной дотации в размере 1% от ВВП произведенной сельскохозяйственной продукции, что уже в мае месяце дало возможность выплатить дотации фермерам в размере почти 322 миллиона гривень. Общая сумма на этот год составляет 5,5 миллиарда гривень.

Командой министерства был также разработан законопроект про демонополизацию спиртовой отрасли. Им регламентируется норма разгосударствления госпредприятий спиртовой отрасли и вводится поэтапная либерализация рынка спирта в Украине. Документ был принят Кабинетом министров, сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Также в Министерстве отмечают, что были расширены квоты на аграрные товары для экспорта в ЕС. Подписано протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований к экспорту замороженной говядины из Украины в Китай, что позволит экспортировать говядину отечественного производства в КНР.

Внешнеторговый оборот агропродукции достиг 19,6 миллиарда долларов, что составляет 26,1% всего внешнеторгового оборота Украины. Были законодательно утверждены меры для поддержки органического производства и нишевых культур. Также уровень урожая и экспорта впервые за историю независимости достиг рекорда – было собрано 66 миллионов тонн зерновых и экспортировано 40,2 миллиона тонн зерновых.

В своем сообщении Кутовой обратился к Парламенту с просьбой отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать его отставку.