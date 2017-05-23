Восстановление исторической справедливости: эксперт о снятии моратория на продажу сельхозземель

Возможность свободно распоряжаться своей землей позволит разблокировать ущемленные права почти 7 млн человек и восстановить историческую справедливость. Об этом в ходе круглого стола «Как рынок земли повлияет на темпы развития украинского АПК?», организованного Украинским образовательным центром реформ заявилчлен группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Александр Шкурла.

«Раньше [в период коллективизации] людей заставляли отдавать свои земли. Пришло время исторической справедливости - вернуть землю людям полностью, а не наполовину. Главная цель - сдвинуть с мертвой точки», - подчеркнул он.

По мнению Дмитрия Боярчука, исполнительного директора аналитической компании CASE Украина, появление рынка земли и возможности свободно распоряжаться своим паем даст землевладельцам весомые аргументы для формирования более выгодных условий со стороны арендаторов, а также придаст динамику развитию АПК. В тоже время очередная отсрочка земельной реформы будет означать, что Украина еще много лет будет оставаться «страной с большими возможностями», но так и не реализует их», - заявил эксперт.

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Напомним, что правительство позиционирует земельную реформу в числе наиболее приоритетных в Украине. Сейчас под действием моратория находится около 27 млн га сельхозземель, которые принадлежат почти 7 млн граждан, преимущественно пожилого возраста. Согласно заявлениям правительства, право на покупку земли будут иметь исключительно физические лица-граждане Украины. Иностранцы и крупный капитал будут устранены с этого рынка. Также предусмотрено введение количественных ограничений – один покупатель сможет сконцентрировать не более 200 га.