Эрдоган ответил Путину на запрет помидоров: Турция ввела новые ограничения для российской пшеницы

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт, пишет газета "Ведомости".

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Топ-менеджеры двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию, подтвердили изданию эту информацию. Представитель Минсельхоза сообщил, что официальной информации на эту тему от турецкой стороны не поступало.

Как сообщает газета, речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка. Турция с 15 марта перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме, напоминает издание.

Поставки остановились – размер пошлины для пшеницы составляет 130%. Это стало реакцией на продолжающийся в течение полутора лет запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель. Помидоры – самая весомая категория среди запрещенных продуктов.

3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились и решили все запреты снять. Однако запрет на помидоры Россия оставила.

Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3–5 лет, предупредил тогда профильный вице-премьер Аркадий Дворкович. Причина в том, что надо завершить тепличные проекты российских инвесторов, обеспечить помидорами российский рынок. Дворкович, правда, не исключил, что Турция сможет поставлять помидоры в межсезонье. По данным Национального плодоовощного союза, 40–45% продаваемых томатов – российские.

По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, отметил изданию директор "Совэкона" Андрей Сизов, вероятно, это связано с тем, что и РФ пока не сняла запрет на помидоры.