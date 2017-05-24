Гройсман прокомментировал отставку главы Минагропрода

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сожалеет о решении министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового уйти в отставку и готов начать консультации с депутатами Верховной Рады по назначению нового главы Минагропрода.

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Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду.

"Вчера министра аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой принял решение уйти в отставку... Мне очень жаль, что он принял такое решение, но я его уважаю", - сказал премьер.

Он добавил, что после проведения консультаций с коалицией будет сформирован список возможных кандидатур на должность главы Минагропрода. При этом назначение нового министра, по словам Гройсмана, должно произойти в ближайшее время, поскольку аграрный сектор является очень важным для украинской экономики.

«Нам необходимо начать консультации с коалицией относительно принятия парламентом необходимых решений и об отставке министра по его желанию, и о возможных кандидатурах, которые будут вынесены на рассмотрение парламента и проголосованы», - сказал он.

Гройсман добавил, что правительство намерено продолжать реализацию начатых программ по поддержке украинской отрасли сельского хозяйства.

«В настоящее время нам очень важно продолжить серьезную поддержку отрасли АПК, обеспечить ее рост и реализацию всех начатых программ – это 1% от валового производства сельхозпродукции на поддержку аграрного сектора, а также программа поддержки сельскохозяйственного машиностроения», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Кутовой написал заявление о своей отставке, призвав депутатов Верховной Рады проголосовать за нее.

Он не сообщил о причинах ухода, но отметил, что планирует в ближайшее время заняться привлечением инвестиций в экономику страны.

Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия 14 апреля 2016 года. До вхождения в Кабинет министров он с 2014 года возглавлял парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений, он прошел в Верховную Раду от партии «Удар» в 2012 году.