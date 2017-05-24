На Житомирщине от весенних заморозков больше всего пострадала озимая рожь и плодовые деревья

В Житомирской области в этом году весенние заморозки больше всего повлияли на озимую рожь и плодово-ягодные культуры. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на начальника управления агропромышленного развития ОГА Руслана Кирилюка.

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В середине апреля на Житомирщине были заморозки. Кирилюк отметил, что холодная погода с продолжительными и интенсивными заморозками была малоблагоприятной для роста и развития всех сельскохозяйственных культур.

«На незначительных площадях отмечается пожелтение посевов озимой ржи, пшеницы и ярового ячменя. Присутствие заморозков больше всего повлияло именно на растения озимой ржи», – рассказал Кирилюк.

По его словам, растения озимой пшеницы, тритикале и ячменя почти не почувствовали негативного влияния снижения температуры. «На посевы ранних яровых зерновых и зернобобовых культур холодная погода с заморозками апреля месяца существенного негативного влияния не имела», - говорит Кирилюк.

«Самыми опасными были заморозки для плодовых деревьев. Снижение температуры до 1-5° мороза в воздухе является очень опасным для них. Кроме того, холодная ветреная погода негативно влияла на их опыление. Среди плодоягодных культур наибольшие повреждения получили косточковые многолетние насаждения, в частности ожидается 30-80% недобора урожая абрикос, сливы – 15-50%, вишни – 15-40%, черешни – 10-41%; среди семечковых – яблони 2-30%, груши 6-30%; орехоплодных 30-80%; среди ягодных – смородины, малины, голубики 5-10 %», – отметил Кирилюк.

Кроме того, аграрии области отмечают местами повреждения всходов кукурузы на зерно, сои, пожелтение верхушек ячменя, ржи и пшеницы, ожидаемый недобор урожая данных культур будет составлять 5-10% к запланированному, ожидается на незначительных площадях от 2-х до 10% в отдельных хозяйствах пересев кукурузы на зерно и сои.

В области продолжается комплекс весенне-полевых работ. По оперативным данным управления агропромышленного развития ОГА, по состоянию на 23 мая, в области сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на 225,8 тыс. га. (98% к прогнозу), в т.ч. ранние зерновые и зернобобовые посеяны на площади 70 тыс. га (100%).

Посев яровой пшеницы во всех категориях хозяйств проведен на площади 13,3 тыс. га (108%), семян ячменя высеяно на 23,9 тыс. га. (100 %), овса на 26,0 тыс. га. (88%) и гороха - на 6,8 тыс. га (162%). Кукуруза на зерно посеяна на 139,4 тыс. га. (100%), гречка - на 8,9 тыс. га (87%) и просо – на 0,6 тыс. га (16%).

Среди технических культур сахарная свекла в целом по области посеяны на 10,5 тыс. га, что составляет 107% к необходимому, подсолнечник – на 74,9 тыс. га. (99%), семян сои высеяно на 132,9 тыс. га. (95%).

Семена льна-долгунца посеяно на площади 280 га, лен-кудряш в целом по области высеяно на 2,7 тыс. га.

Во всех категориях хозяйств картофель посажена на 67 тыс. га. (100% к прогнозу), в т. ч. сельскохозяйственными предприятиями - на 3 тыс. га.(100%).