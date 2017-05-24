Российский "Еврохим" осуществляет кооперацию с "ДНР" - нардеп

Компания является одной из ключевых структур в цепочке обеспечения ДНР Крупнейший в России производитель минеральных удобрений компания "Еврохим", принадлежащий российскому олигарху Андрею Мельниченко, является одной из ключевых структур в цепочке обеспечения "ДНР" материальными ресурсами. Об этом в своей аналитической сводке на Facebook пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Нардеп отмечает, что компания "Еврохим" осуществляет поставку удобрений на территорию "ДНР" через фирму "Сфера Сервис", зарегистрированную в Горловке.

Читайте такжеОккупанты готовятся к испытаниям в зоне АТО новых российских высокоточных боеприпасов – ИС

"В обеспечении ДНР материальными ресурсами с территории РФ принимают участие ПП "Сфера Сервис" (ЕГРПОУ 36395270, г. Горловка, ул. Мартеновская, 33, в соответствии с "законодательством ДНР" зарегистрировано по адресу г. Донецк, пр-т Мира, д. 15, офис 71) и российское ООО "Сервис Поставок" (347900, РФ, Ростовская область, г. Таганрог). Фактическим руководителем указанных структур является некий Фельбуш-Ранке Андрей Юрьевич. Основными клиентами "Сфера Сервис" являются ООО "Агроцентр ЕвроХим-Краснодар" (350063, РФ, г. Краснодар, ул. Советская, 30, офис 703-710) - поставка удобрений на территорию ДНР, - пишет Тымчук.

Отметим, на официальном сайте компании "Сфера Сервис" указано, что предприятие занимает одну из ведущих позиций в международных экономических отношениях между самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и странами дальнего зарубежья.

Также на официальном сайте "Сфера Сервис" содержится история о последних бизнес-достижениях компании.

"За минувший год нашими партнерами стали такие предприятия как ООО "Еврохим" - поставка азотных удобрений под патронатом Министерства агропромышленной политики и продовольствия "ДНР"; ООО "Евраз групп" - поставка металлопроката и товаров двойного назначения. Данные поставки осуществляются в интересах промышленности "ДНР": Ясиноватский машиностроительный завод, Снежнянскийхиммаш, Макеевский машиностроительный завод. Подписаны договора с такими предприятиями как ООО "ИстилМаркет", ООО "Донмаркет" и другими", - говорится на официальном сайте компании "Сфера Cервис", зарегистрированной в ДНР.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате решений Минэкономразвития Украины и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 13 февраля 2017 года о приостановлении введения антидемпинговых пошлин в отношении минеральных удобрений из Российской Федерации, компании из РФ получили беспрецедентный доступ на украинский рынок. По мнению экспертов, своими действиями Кабмин фактически допустил создание российской монополии в Украине.

Также сообщалось, что, на фоне остановки крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений российские производители активно насыщали украинский рынок своей продукцией и только за первые четыре месяца 2017 года вывезли из Украины около ста миллионов долларов.

Основным поставщиком минеральных удобрений в Украину из Российской Федерации была компания "Еврохим".

18 мая 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении действий антидемпинговых мер относительно импорта в Украину азотных удобрений (карбамида и КАС) из РФ. До этого решения Российская Федерация являлась основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема импорта). Пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением из Российской Федерации.

По сообщениям российских СМИ, "Еврохим" решил оспорить антидемпинговые пошлины Украины на удобрения. Компания считает эту меру незаконной и намерена обратиться в украинские суды.