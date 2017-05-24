Ответ на запрет турецких помидоров: Анкара ограничила импорт подсолнечного масла из России

Турция ввела ограничения на импорт подсолнечного масла из России, ограничив выдачу лицензий. Об этом сообщил RNS исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Читайте такжеВ России подсчитали, во сколько миллиардов обошлась им "помидорная война" с Турцией

«Официально никаких заявлений об ограничении импорта нет, есть разговоры о том что, импортные лицензии выдаются не в полном объеме», — сказал Мальцев.

По его словам, сейчас Турция подтверждает только 15–30% лицензий на поставку подсолнечного масла из России. «Доля подтверждаемых лицензий со стороны Турции составляет 15–30%», — сказал он.

Мальцев подчеркнул, что пока это только разговоры, и чтобы делать дальнейшие выводы, необходимо дождаться официальных заявлений со стороны Турции.

«Надо дождаться, пока станет известен весь пакет, который подписал Аркадий Дворкович в Турции. Нам до конца неизвестно, что вошло в подписанный пакет», - добавил он.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Турция ввела новые ограничения на поставки российской пшеницы. По информации издания, теперь Россия может получать только 20–25% всех выданных лицензий на импорт, что грозит снижением экспорта пшеницы в новом сезоне.

По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, отметил изданию директор "Совэкона" Андрей Сизов, вероятно, это связано с тем, что и РФ пока не сняла запрет на помидоры.

Турция отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции с 15 марта 2017 года. Введенная пошлина на ввоз российской пшеницы и кукурузы составила 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, шрота — 13,5%, бобовых — 9,7%. Введение таких пошлин стало равносильно запрету.

Договоренность о снятии взаимных ограничений в торговле между Россией и Турцией была достигнута 3 мая по итогам встречи президентов двух стран. На этой неделе Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Исключением стал запрет на ввоз в Россию турецких томатов, который пока остается в силе.