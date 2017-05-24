Украина увеличила производство подсолнечного масла на 31%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-апреле 2017 года составило 1,9 миллиона тонн, что на 31% больше, чем в январе-апреле 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в апреле было произведено 455 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 18% больше апреля прошлого года.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в январе-апреле текущего года увеличилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 74,3 тысячи тонн. В апреле по сравнению с мартом производство маргаринов и жиров сократилось на 1,5%, а по сравнению с апрелем 2016 года – выросло на 44,9%, до 19,6 тысячи тонн.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.